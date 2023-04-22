



В Германии оценили последствия выдворения дипломатов РФ из Берлина

Высылка российских дипломатов из Берлина поможет снизить активность спецслужб и разведки РФ в Германии.



По данным Ntv, об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел ФРГ.



"Фактически за последние несколько недель федеральное правительство ведет переговоры с российской стороной об их присутствии в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом", - отметили в МИД.



По данным немецкого внешнеполитического ведомства, присутствие российских спецслужб нужно было сократить.



"Целью было сокращение присутствия российской разведки в Германии. С этим связан сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства", - пояснили в ведомстве.