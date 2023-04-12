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В Германии обеспокоены состоянием здоровья Навального
12.04.2023 15:13 Алина Груднева

В Германии обеспокоены состоянием здоровья Навального

Правительство Германии обеспокоено ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, заключенного в тюрьму.

По данным Reuters, об этом объявил официальный представитель правительства ФРГ.

Ранее Навальный сообщил, что его снова перевели в ШИЗО и заставили терпеть адские условия.

В изолятор его отправили на 15 суток. Он рассказал, что его ограничили в покупке еды, почти полностью убрали время на письма и сменили время его прогулок на раннее утро.

В свою очередь, адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил, что его подзащитный страдает от "неизвестной болезни" желудка. Состояние арестанта ухудшилось после предыдущей отсидки в ШИЗО.
 

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