



В Германии неонацисты раздавали воздушные шарики воспитанникам детсада

Власти Германии расследуют инцидент, снятый на видео, на котором мужчина в неонацистской одежде раздает воздушные шары детям в саду через день после того, как главная ультраправая партия страны выиграла местные выборы.



Видео было снято вчера перед детским садом в округе Зоннеберг, по словам регионального депутата Катарины Кениг-Прейс от Левой партии.

На видео, которое было размещено сегодня в социальных сетях и которое не удалось проверить независимо, показан мужчина в футболке с изображением солдата нацистской эпохи и слова “Wehrmacht wieder mit?” сзади. Фраза представляет собой игру слов, которая примерно переводится как “Кто собирается присоединиться снова?”



Мужчина также одет в красно-бело-черные шорты — цвета, которые обычно ассоциируются с немецким рейхом, — он достает из машины синие воздушные шары и передает их возбужденным детям по другую сторону забора.



На кузове машины написано “добровольный помощник по депортации”, а на одном из воздушных шаров в машине, кажется, есть логотип антииммигрантской партии “Альтернатива для Германии”. Синий — фирменный цвет партии.



Кандидат от партии победил во втором туре выборов в воскресенье на пост комиссара округа Зоннеберг. Это был первый раз, когда “Альтернатива для Германии” взяла на себя ответственность за исполнительную власть на уровне округа, что вызвало обеспокоенность по поводу роста поддержки избирателями ультраправой идеологии в стране, которая все еще борется со своим нацистским прошлым.

