



В Германии намерены ужесточить закон о ношении оружия

В Германии намерены ужесточить закон о ношении оружия в связи с опасениями, вызванным последними событиями в стране. Напомним, что в Германии была арестована группа подозреваемых в планировании госпереворота.



О возможном ужесточении закона сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.



"Как минимум у 1050 граждан были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала она.



Касательно ареста подозреваемых она подчеркнула: "Мы имеем дело не с безобидными психами, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас все находятся под стражей".



