В Германии намерены ужесточить закон о ношении оружия
В Германии намерены ужесточить закон о ношении оружия в связи с опасениями, вызванным последними событиями в стране. Напомним, что в Германии была арестована группа подозреваемых в планировании госпереворота.
О возможном ужесточении закона сообщила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
"Как минимум у 1050 граждан были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала она.
Касательно ареста подозреваемых она подчеркнула: "Мы имеем дело не с безобидными психами, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас все находятся под стражей".
Die Waffenbehörden der Länder müssen #Reichsbürger weiter entwaffnen. Mindestens 1050 Reichsbürgern sind Waffenerlaubnisse entzogen worden. Hier brauchen wir maximalen Druck aller Behörden. Dafür werden wir auch das #Waffenrecht in Kürze weiter verschärfen.— Nancy Faeser (@NancyFaeser) December 11, 2022