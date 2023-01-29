



В Германии могут начать производство HIMARS

Немецкий производитель оружия Rheinmetall может начать производство РСЗО HIMARS, которые активно используются украинскими военными.



Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью Reuters.



Паппергер сказал, что ведутся переговоры с производителем HIMARS - американской компанией Lockheed Martin.



"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS", - сказал он.



Конференция, о которой упомянул директор Rheinmetall, должна состояться в середине февраля.