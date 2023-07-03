



В Германии крайне правая партия АдГ одержала очередную победу

Крайне правая партия Германии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в воскресенье добилась еще одного успеха, ее кандидат был избран мэром города на полную ставку, сообщает AFP.



Согласно результатам, опубликованным на странице города в Facebook, Ханнес Лот был избран мэром небольшого городка Рагун-Йесниц в восточной земле Саксония-Анхальт во втором туре против независимого кандидата Нильса Науманна. Лот, 42-летний фермер, который уже был членом местного парламента, получил 51,1% голосов против 48,9% за Науманна в городе с населением около 9000 человек.



Как сообщают немецкие СМИ, это первый раз, когда партия выиграла предвыборную гонку за пост мэра на полную ставку.



Победа пришла через неделю после того, как АдГ впервые выиграла местные выборы. Роберт Сессельманн, юрист и региональный депутат, выиграл выборы окружного администратора в Зоннеберге в центральной земле Тюрингия. Недавние опросы показали, что поддержка АдГ составляет рекордные 18-20 процентов, что сопоставимо с уровнем поддержки социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцем и уступает только консервативному блоку ХДС/ХСС.



У партии есть история противоречивых заявлений, особенно в отношении Холокоста. В феврале 2017 года лидер партии предложил Германии прекратить многолетнюю традицию признания и искупления своего нацистского прошлого.