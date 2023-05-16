



​​​​​​​В Германии изготовят шесть радаров TRML-4D для Украины

В Германии планируется изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице компании Hensoldt.



Компания планирует поставить еще шесть своих радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины.



В рамках заказа на сумму более 100 млн евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов.



Hensoldt уже имеет несколько РЛС TRML-4D по контракту для Украины в составе системы ПВО IRIS-T SLM.



"Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки", - сказал генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер.



Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.



Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.



Еще в октябре прошлого года сообщалось, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для выявления вражеских ракет.



Правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет содержать системы ПВО IRIS-T.