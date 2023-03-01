



В Германии хотят записывать беседы Шольца и Путина

В Германии впервые предлагают записывать телефонные разговоры канцлера Олафа Шольца и российского президента Владимира Путина, раньше такую практику не применяли.



Об этом заявил глава Федерального архива Германии Михаэль Хольманн в интервью Süddeutsche Zeitung. Он пояснил, что исторически важные телефонные разговоры между немецким канцлером и президентом РФ фиксируются тезисно, но не записываются.



"До сих пор существовала запись в файле, но не было никакого обязательства записывать телефонные разговоры. Федеральные министерства должны это изменить в своих правилах", – сказал Хольманн.



В то же время глава архива на вопрос, рассматривается ли возможность всестороннего документирования переговоров, как в США, ответил: "Таких планов нет".



По словам Хольманна, в канцелярии вся информация, имеющая отношение к административному процессу, "регистрируется и подается в соответствии с регистрационными инструкциями по обработке и администрированию документов в федеральных министерствах".