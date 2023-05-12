



В Герцлии тоже решили отменить демонстрации

Организаторы акций протеста против правовой реформы в Герцлии последовали примеру коллег на Каплан и тоже отложили демонстрацию, запланированную на завтра, 13 мая.



Соответствующее решение принято на фоне оценки ситуации в сфере безопасности.



"Мы продолжим действовать против переворота. Мы вернемся на улицы все вместе, как только привычная жизнь вернется в норму. Желаем всем жителям Израиля и солдатам ЦАХАЛа спокойной и безопасной ночи", - сказано в заявлении.



Ранее организаторы объявили, что после оценки ситуации решили перенести завтрашнюю демонстрацию на Каплан в Тель-Авиве на следующую неделю.



Некоторые протестные группы были возмущены таким решением, сказав, что все равно выйдут на улицу.



