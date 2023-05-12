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В Герцлии тоже решили отменить демонстрации
12.05.2023 21:45 Алина Груднева

В Герцлии тоже решили отменить демонстрации

Организаторы акций протеста против правовой реформы в Герцлии последовали примеру коллег на Каплан и тоже отложили демонстрацию, запланированную на завтра, 13 мая.

Соответствующее решение принято на фоне оценки ситуации в сфере безопасности.

"Мы продолжим действовать против переворота. Мы вернемся на улицы все вместе, как только привычная жизнь вернется в норму. Желаем всем жителям Израиля и солдатам ЦАХАЛа спокойной и безопасной ночи", - сказано в заявлении.

Ранее организаторы объявили, что после оценки ситуации решили перенести завтрашнюю демонстрацию на Каплан в Тель-Авиве на следующую неделю.

Некоторые протестные группы были возмущены таким решением, сказав, что все равно выйдут на улицу.

 

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