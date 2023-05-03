



В генштабе ЦАХАЛа проведена серия назначений

С одобрения министра обороны Йоава Галанта начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви провел назначения старших командиров, ответственных за различные сферы.



Командующий Южным военным округом генерал-майор Элиэзер Толедано будет назначен офицером, отвечающим за дела, связанные с Ираном, а также отдел стратегического планирования.



Бригадный генерал Ярон Финкельман сменит Толедано на посту командующего. Ожидается, что в ближайшие месяцы он получит звание генерал-майора.



Бригадный генерал Нимрод Алони будет назначен главой военных колледжей и главой штаба Глубины. Бриг. генерал Давид Зини будет назначен главой Учебного командования и е командующим корпусом сухопутных войск. Бриг. генерал Эяль Арель будет главой Управления планирования. Все трое получат звание генерал-майора.



