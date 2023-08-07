



В Газе семерых человек приговорили к смертной казни за "работу" на Израиль

Военный суд в контролируемой ХАМАС Газе в воскресенье приговорил семерых человек к смертной казни через повешение за “сотрудничество” с Израилем, сообщает AFP .



Суд также приговорил семерых других к “пожизненному заключению с каторжными работами”, что в Газе составляет 25 лет, говорится в заявлении управляемого ХАМАСом “министерства внутренних дел”.



ХАМАС, захвативший Газу в результате кровавого переворота в 2007 году, регулярно заявляет о захвате “израильских шпионов“, неоднократно судит их и приговаривает к смертной казни .



В сентябре прошлого года власти ХАМАСа казнили двух палестинских арабов , осужденных за помощь Израилю путем предоставления ему информации, повлекшей за собой гибель двух человек.



В мае этого года военный суд в Газе приговорил нескольких палестинских арабов , осужденных за предоставление информации Израилю, к повешению и расстрелу.

Теоретически все приказы о казнях на территориях Палестинской автономии (ПА) должны быть одобрены председателем ПА Махмудом Аббасом, который несколько лет назад ввел мораторий на казни.



Но ХАМАС больше не признает легитимность Аббаса и в прошлом решительно заявлял, что смертная казнь в Газе может быть приведена в исполнение без его согласия.



По данным AFP , в 2022 году в Газе было вынесено не менее 17 смертных приговоров .







