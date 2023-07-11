



В Гааге начинается суд над властями Сирии: Такой же иск могут подать против РФ

19-20 июля Международный суд рассмотрит иск Нидерландов и Канады против Сирии. Страны-истцы требуют принять против Дамаска обеспечительные меры, чтобы положить конец пыткам, бесчеловечному обращению с заключенными, сексуальному насилию и похищениям сирийских граждан.



Это первое дело Международного суда о предполагаемых нарушениях, совершенных в Сирии за 12 лет военного конфликта. Сирия обвиняется в нарушении Конвенции ООН против пыток. В иске указывается, что нарушения начались по меньшей мере с 2011 года – с жесткого подавления демонстраций – и продолжились в ходе последующего вооруженного конфликта, который, по данным ООН унес сотни тысяч жизней.



Президент Сирии Башар аль-Асад и его правительство опровергли обвинения в пытках.



Международный суд – это главный судебный орган ООН, располагающийся во Дворце мира в Гааге (не путать с Международным уголовным судом в Гааге). Решения международного суда обязательны к исполнению, но сам суд не обладает правом приводить их в исполнение.



“Это очень интересное дело! Первое дело, когда государства-участники Конвенции против пыток просят Международный суд признать другое государство-участника этой же конвенции виновной в её нарушении, при этом их собственные права никак не затронуты”, – считает международный адвокат Сергей Голубок. “То есть Нидерланды и Канада защищают не свои интересы и не права своих граждан, а именно сирийцев и саму Конвенцию”.



“В принципе, подобный иск можно подать и к России, которая тоже является участницей этой Конвенции. В данном случае речь может пойти о нарушениях на территории России и на территориях под ее фактическим эффективным контролем, которые включают в себя оккупированные территории Украины”, – добавляет юрист.