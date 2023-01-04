



В Германии могут продлить срок эксплуатации АЭС

В Германии снова задумались о необходимости продления срока эксплуатации атомных электростанций страны



Критики выхода из ядерной программы говорят, что отказ от атомной энергии может заставить Германию больше, чем планировалось полагаться на уголь. А оно при переходе на возобновляемые источники энергии загрязняет окружающую среду больше, чем газ.



К примеру, министр транспорта Фолькер Виссинг привел аргумент: экологические преимущества электромобилей будут уменьшены, если они не будут заряжаться с помощью ядерной энергии, при производстве которой не происходит выбросов вредных веществ (фото: pixabay.com).