



В ФРГ рассматривают вопросы продления работы АЭС на фоне энергокризиса

В Германии рассматривают вопросы продления работы АЭС на фоне энергокризиса...



Канцлер Олаф Шольц пообещал гражданам помощь в условиях более высоких цен на энергоресурсы. Он заверил, что правительство Германии подготовилось, чтобы страна могла пережить кризис.



В частности, канцлер упомянул о строительстве терминалов для сжиженного газа, перезапуске выведенных из эксплуатации угольных электростанций, а также сообщил, что также рассматривается вопрос целесообразности продления на время работы трех АЭС, которые ранее планировалось вывести из эксплуатации.



Кроме того, для помощи населению немецкое правительство запустило два больших пакета помощи на 30 млрд евро.



В то же время газовые месторождения Германии заполнены уже на 75%, причем закачка топлива происходит быстрее, чем это предполагалось.