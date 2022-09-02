



В ФРГ призвали демонтировать "Северный поток-2"

Правящая в Германии фракция Свободной демократической партии (СвДП) призвала демонтировать российский газопровод "Северный поток – 2".

"Как свободные демократы мы требуем демонтажа "Северного потока – 2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий", – сказано в заявлении.

В СвДП хотят максимально быстро прекратить все закупки сырья и энергии из РФ и Беларуси.

"Трубопроводы "Северный поток" с самого начала были геополитическим проектом Кремля, целью которого была изоляция Украины. Поэтому, в частности, строительство трубопровода СП-2 привело к значительным беспорядкам и дипломатической изоляции Германия", – добавили во фракции.

Также члены СвДП потребовали расширения санкций против членов российского руководства и выступили за выдворение из ЕС членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз.