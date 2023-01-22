



В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро

Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, самые богатые олигархи потеряли 95 млрд долларов в прошлом году из-за санкций. Роман Абрамович, бывший владелец футбольной команды "Челси", потерял больше всех. Его состояние сократилось почти на 60%.



ЕС включил в свой санкционный список более 1300 россиян.



В Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli.



Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро.



"Это недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, – поясняет Пиа Саариваара, начальник отдела санкций МИД.