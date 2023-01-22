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В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро
22.01.2023 13:30 Евгения Маркова

В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро

Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, самые богатые олигархи потеряли 95 млрд долларов в прошлом году из-за санкций. Роман Абрамович, бывший владелец футбольной команды "Челси", потерял больше всех. Его состояние сократилось почти на 60%.

ЕС включил в свой санкционный список более 1300 россиян.

В Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli.

Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро.

"Это недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность, – поясняет Пиа Саариваара, начальник отдела санкций МИД.

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