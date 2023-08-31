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В Финляндии упрощают процедуру аборта
31.08.2023 23:35 Ирина Демьянова

В Финляндии упрощают процедуру аборта


В Финляндии с 1 сентября вступают в силу законодательные изменения, упрощающие процедуру аборта, сообщает  Yle .

"С 1 сентября доступ к услугам по прерыванию беременности в Финляндии станет легче, поскольку вступает в силу долгожданная законодательная реформа", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения в закон в Финляндии приняли в прошлом году.

До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство по абортам, принятое еще в 1970-х годах, что требовало одобрения двух врачей для прерывания беременности.

После вступления изменений в закон Финляндия станет одной из наиболее либеральных в отношении абортов европейских стран.

Согласно изменениям, для прерывания беременности женщине не нужно будет получать заключение двух врачей, а к 12 неделе беременности аборт будет возможен по желанию самой беременной.

Раньше женщине необходимо было обосновать, почему она хочет прервать беременность.

Поскольку медицинское заключение не требуется, достаточно будет одного визита к врачу. Врач должен будет провести обследование и определить сроки беременности.

По данным Государственного департамента здравоохранения, в Финляндии ежегодно фиксируют около 7 000 абортов.


 

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