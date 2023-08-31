



В Финляндии упрощают процедуру аборта



В Финляндии с 1 сентября вступают в силу законодательные изменения, упрощающие процедуру аборта, сообщает Yle .



"С 1 сентября доступ к услугам по прерыванию беременности в Финляндии станет легче, поскольку вступает в силу долгожданная законодательная реформа", - говорится в сообщении.



Соответствующие изменения в закон в Финляндии приняли в прошлом году.



До этого в Финляндии действовало жесткое законодательство по абортам, принятое еще в 1970-х годах, что требовало одобрения двух врачей для прерывания беременности.



После вступления изменений в закон Финляндия станет одной из наиболее либеральных в отношении абортов европейских стран.



Согласно изменениям, для прерывания беременности женщине не нужно будет получать заключение двух врачей, а к 12 неделе беременности аборт будет возможен по желанию самой беременной.



Раньше женщине необходимо было обосновать, почему она хочет прервать беременность.



Поскольку медицинское заключение не требуется, достаточно будет одного визита к врачу. Врач должен будет провести обследование и определить сроки беременности.



По данным Государственного департамента здравоохранения, в Финляндии ежегодно фиксируют около 7 000 абортов.





