



В Финляндии сформирована новая коалиция, самая правая со времен II мировой войны

В Финляндии сформировали новую правительственную коалицию после двух с половиной месяцев переговоров. Ее возглавит недавно избранный премьер-министр Петтери Орпо. Журналисты уже говорят, что правительство будет наиболее правым со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Associated Press.



В новое правительство войдут Национальная коалиционная партия, где председательствует Орпо, правоцентристская партия "Истинные финны", Шведская народная партия и христианские демократы. "Левых" в правительстве не будет.



Предыдущее правительство во главе с Санной Марин было пятипартийной левоцентристской коалицией.

