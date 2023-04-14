



В Финляндии начинают строить ограждение на границе с Россией длиной 200 км

В Финляндии положительно оценивают ход строительства забора на опытном 3-километровом участке границы с Россией и приступают к подготовке к возведению первого 75-километрового участка, сообщила в пятницу пограничная служба.



Общая протяженность пограничного ограждения составит 200 километров, или примерно 15% от всей длины финляндско-российской границы протяженностьью около 1300 км. Ее стоимость составит около 380 миллионов евро.



"Испытание тестового ограждения показало, что график строительства реалистичен и что процесс принятия решений основывается на правильных данных", – сообщил начальник технического отдела штаба пограничной охраны бригадный генерал Яри Толппанен (Jari Tolppanen) на пресс-конференции в пятницу.



Строительство тестового ограждения в Иматре началось в марте. Она является своеобразным экспериментом, во время которого исследуют, выдержит ли ограждение зимние морозы, снежные нагрузки или массу людей,которые могут прибыть с востока. Забор высотой три метра оснащен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках, сверху установлена ​​колючая проволока.



На основе полученного опыта начнется строительство и основная часть ограды. На следующем этапе будет построено около 75 километров пограничных ограждений и контрольно-пропускные пункты.



Большая часть всего пограничного забора будет пролегать на юго-востоке Финляндии, где риск масштабной нелегальной иммиграции расценивают как самый высокий, при этом не исключено, что участки забора будут возведены и в более северных, менее приоритетных пунктах пересечения границы.

Весь проект планируется завершить в 2026 году.