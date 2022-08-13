



В ФАТХ признали: ХАМАС и Исламский джихад переманивают палестинцев

ХАМАС и "Исламский джихад" пользуются слабостью правящей фракции ФАТХ и распрями в ее рядах, чтобы усилить свое присутствие в Иудее и Самарии, предупредил высокопоставленный член ФАТХа Джамаль Тирави.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



По словам Тирави, многие активисты ФАТХа обратились к ХАМАСу и "Исламскому джихад", потому что утратили доверие к своим лидерам. При этом, представители ФАТХа переходят в другие группировки не по идеологическим причинам, а потому, что эти две группы предлагают им все формы помощи.



" Руководство ФАТХ создало вакуум, и другие палестинские группы пытаются его заполнить, вербуя молодых людей. ФАТХ должен собраться и поддержать демократию и реформы. Когда ФАТХ отсутствует, все возможно. У ФАТХ даже нет политической программы", - заявил он.



Тирави объяснил растущую популярность ХАМАСа и "Исламского джихада" тем, что ФАТХ продолжал терять свои позиции в Иудее и Самарии.



"Они продолжают расти, особенно в южной и северной частях Иудеи и Самарии. Это распространится на другие части Иудеи и Самарии", - отметил он.