



В Евросоюзе заморожено более 17 млрд евро российского происхождения

В странах Евросоюза в настоящее время заморожено 17,4 млрд евро авуаров российского происхождения. Об этом сообщил член Еврокомиссии по юстиции Дидье Рейндерс.



"Это огромная сумма, - 17,4 млрд евро - но 90% этих фондов приходятся на семь государств-членов. Важно настаивать, чтобы все государства-члены правильно применяли санкции, и чтобы они корректно докладывали (Европейской) комиссии о полных суммах, которые возможно заморозить", - сказал Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции.



По его словам, эта тема поднималась на Совете ЕС в связи с обсуждением министрами юстиции, каким образом применять санкции Евросоюза в связи с вторжением РФ в Украину.