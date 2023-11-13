



В Евросоюзе встревожены сокращением помощи США Украине

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, заявил об обеспокоенности Европы перспективой сокращения помощи США Украине.



“В таких условиях страны ЕС должны быть едины в своей поддержке Украины”, - сказал политик во время выступления на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.

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“У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего — Украина, где перспектива победы над Россией не является мгновенной. И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине”, — сказал Боррель.



