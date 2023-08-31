



В Евросоюзе не смогли прийти к соглашению о новом транше для Украины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры Европейского Союза не пришли к согласию относительно восьмого "военного" транша для Украины. Об этом он сказал в Толедо во время пресс-конференции по итогам встречи европейских министров, сообщает Укринформ.



Министры выразили политическую поддержку инициативе Высокого представителя ЕС по созданию специального фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира в объеме 20 миллиардов евро на следующие четыре года, но все еще не смогли прийти к согласию вокруг выделения Украине восьмого транша в объеме 500 миллионов евро из этого же Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины.



"Должен с сожалением сообщить, что восьмой транш Европейского фонда мира все еще заблокирован, и я надеюсь, что мы будем способны разблокировать его в течении следующих недель. Но это проблема, которая все еще находится на стадии решения", - отметил Боррель.



По его словам, ЕС поддерживает усилия Украины по поиску справедливого мира, и сегодня министры рассматривали невоенные аспекты этого процесса, главным образом финансовые.



Боррель напомнил, что в соответствии с соглашениями ЕС, высокий представитель имеет полномочия предоставлять предложения для Совета ЕС, который в конце будет принимать решения. На этой встрече Боррель предложил министрам иностранных дел ЕС учесть определение финансового "потолка" в 20 миллиардов евро - 5 миллиардов евро в год - на следующие четыре года для постоянной военной поддержки Украины.



"Министры обсудили это. Я думаю, что ответ, который я получил от них по поводу этих предложений, был положительным. В любом случае, они продемонстрировали решительность в продолжении поддержки Украины с оказанием военной помощи, так долго, как будет необходимо. Эти дискуссии будут продолжены в рамках Совета ЕС, и я надеюсь, что мы достигнем согласия до конца этого года", – заявил Боррель.



Он добавил, что министры поддержали предложение увеличить до 40 тысяч количество украинских военнослужащих, которые должны пройти тренировки в рамках EUMAM уже к концу этого года. Ранее такое количество определялось у 30 тысяч военнослужащих.



Как сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, Венгрия все еще блокирует выделение очередного транша Евросоюза в размере около 500 миллионов евро на военную помощь Украине.



Йозвяк добавил, что некоторые люди считали, что проблема будет решена во время встречи министров иностранных дел ЕС в Толедо (Испания), которая проходила вчера и сегодня. Однако продвижение в этом направлении не произошло.