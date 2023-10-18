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В Европе заверили: поможем всем друзьям, выбирать не будем
18.10.2023 08:54 Алина Груднева

В Европе заверили: поможем всем друзьям, выбирать не будем

Война в Израиле не отвлечет Европейский Союз от помощи охваченной войной Украине.

В этом заверила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Некоторые думают, что смогут отвлечь нас от поддержки Украины и что нам придется выбирать, кого поддерживать. Мы докажем их неправоту", - сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, Европа продолжит поддерживать всех друзей в трудную минуту.

Ранее с аналогичными заявлениями выступали в США, в том числе, и сам президент Джо Байден, на фоне опасений того, что война в Израиле отвлечет Запад от Украины.

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