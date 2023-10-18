



В Европе заверили: поможем всем друзьям, выбирать не будем

Война в Израиле не отвлечет Европейский Союз от помощи охваченной войной Украине.



В этом заверила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Некоторые думают, что смогут отвлечь нас от поддержки Украины и что нам придется выбирать, кого поддерживать. Мы докажем их неправоту", - сказала глава Еврокомиссии.



По ее словам, Европа продолжит поддерживать всех друзей в трудную минуту.



Ранее с аналогичными заявлениями выступали в США, в том числе, и сам президент Джо Байден, на фоне опасений того, что война в Израиле отвлечет Запад от Украины.