



В Европе призывают Израиль прекратить снос гуманитарных сооружений в Иудее и Сам

Консорциум дипломатических миссий по всей Европе, возглавляемый Представительством Европейского Союза в Иудее, Самарии и Газе, призвал Израиль прекратить снос всех школ и других сооружений, построенных с гуманитарной помощью, и разрешить работника гуманитарных организаций свободно действовать на этой территории и в Восточном Иерусалиме.



В пятничном заявлении для прессы генеральные консульства Бельгии, Франции, Италии, Испании, Швеции и Великобритании, а также представительства Дании, Финляндии, Германии и Ирландии, а также представительство ЕС в Иудее, Самарии и Газе, раскритиковали Израиль за снос в начале этого месяца школы, финансируемой ЕС, в палестинской деревне Джуббет аль-Дхиб недалеко от Вифлеема, а также за "угрозу сноса еще 57 школ в Иудее и Самарии".



В своем общении с израильскими властями дипломатические миссии в пятницу призвали "вернуть или компенсировать все гуманитарные объекты, финансируемые консорциумом доноров, и оценили "общую стоимость финансируемых донорами предметов, которые были снесены, демонтированы или конфискованы после 2015 года в 1 291 000 евро", или около 1,4 миллиона долларов.



Миссии в пятницу также выразили "серьезную обеспокоенность" судьбой более чем 1000 палестинцев, которые должны быть изгнаны из засушливого района Иудеи и Самарии, известного как Масафер-Ятта, который израильские военные определили как зону боевых учений.



Приказ о выселении был оставлен в силе в мае прошлого года Верховным судом Израиля после двух десятилетий судебной тяжбы. Большинство жителей этого района остались на своих местах после вынесения решения, даже несмотря на то, что израильские силы безопасности периодически прибывают для сноса строений.



В пятницу дипломатические миссии также отметили "неспособности Израиля защитить палестинцев и привлечь к ответственности агрессивных поселенцев" в связи с недавними инцидентами с применением насилия в палестинских городах.



Миссии "подчеркнули свою обеспокоенность продолжающимися и опасными заявлениями, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие, и подчеркнули, что партнеры на местах считают, что расширение поселений привело к росту насилия со стороны поселенцев", — заявили они, призвав Израиль "прекратить политику создания поселений".





