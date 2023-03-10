



В Европе потерялись активы российских элит на 100 миллиардов евро

Евросоюз столкнулся со сложностями в поиске и заморозке активов попавших под санкции российских элит, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.



В черные списки попали почти 1,5 тысячи россиян, в частности, близкие к Кремлю олигархи, но ЕС нашли лишь 20,9 миллиардов евро активов.

После 10 пакетов санкций чиновники ожидали существенно больше, говорят источники Bloomberg. По состоянию на 2019 год портфель прямых инвестиций, связанных с Россией, оценивался в 136 миллиардов евро. Европейским чиновникам неизвестно, где еще около 100 миллиардов евро, несмотря на то, что с момента введения первых санкций за войну прошло уже больше года.



Миллиарды евро заблокировали власти Люксембурга и Бельгии. Но отдельные страны ЕС отчитались о заморозке активов на мизерные суммы. Так, например, Мальта "смогла найти" лишь 222 тысяч евро денег фигурантов "черных списков". А Греция, танкерный флот которой продолжает возить российскую нефть, отчиталась о 212 тысячах евро.



С апреля объем замороженных активов попавших под санкции россиян, включающий как денежные средства, так и имущество, например, яхты, особняки или предметы искусства, – вырос втрое, заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Винганд. Тем не менее, по его словам, информация поступает от правительств европейских стран неравномерно, а ЕК ориентируется именно на нее.



Сложности возникли и в поиске государственных активов – сотен миллиардов долларов резервов Банка России, санкции на которые были наложены в первые же дни войны. Из $258 миллиардов, которые, согласно собственным отчетам, ЦБ РФ держал в Европе, к февралю были обнаружены и фактически арестованы лишь 33,8 миллиардов евро.



Это ставит под вопрос возможность использования российских активов для восстановления Украины, предупредила в прошлом месяце юридическая служба ЕС, проводившая оценку ситуации по поручению Еврокомиссии. Общая сумма замороженных на Западе средств российских граждан достигла $58 миллиардов, сообщил в четверг американский Минфин. Речь идет о сумме, найденной рабочей группой, которая занимается элитами, олигархами и приспешниками Кремля, подчеркнули в ведомстве.



Переданы Украине при этом лишь $5,4 миллионов, признает Минфин – то есть менее 0,1% от замороженных средств.