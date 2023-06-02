



В этом году Иран казнил рекордное количество людей – анализ

Норвежская правозащитная организация Iran Human Rights сообщила, что в мае 2023 года Иран казнил рекордное количество людей. Об этом пишет Al Arabiya.



По данным правозащитников, в 2023 году иранские власти казнили по меньшей мере 307 человек – это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в мае повешений было больше всего с 2015 года – по меньшей мере 142. По делам, связанным с антиправительственными протестами, повесили семерых мужчин, но активисты говорят, что казни выросли в менее резонансных делах, в том числе по обвинению в убийстве и хранении наркотиков. Правозащитники также отметили, что казни непропорционально нацелены на этнические меньшинства.



Они отмечают, что 59% повешенных в этом году – 180 человек – казнили из-за обвинений, связанных с наркотиками. Более 20% казненных в мае – 30 человек – были представителями суннитского меньшинства белуджей, живущих на юго-востоке страны.



По данным Amnesty International, в Иране ежегодно казнят больше людей, чем в любой другой стране, кроме Китая.



19 мая стало известно, что власти Ирана казнили еще троих мужчин , которых обвинили в “жестоком обращении с сотрудниками службы безопасности” во время прошлогодних протестов. Правозащитные группы подвергли критике такое решение. Иран также казнил бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, который в течение десяти лет шпионил для Великобритании. Он имел доступ высокого уровня к ядерной и оборонной тайнам страны.