



В Эстонии запретят россиянам владеть оружием

В Эстонии на законодательном уровне вводят запрет на владение оружием для проживающих там граждан третьих стран, в том числе, для россиян.

Соответствующие поправки к закону одобрило правительство, после чего их еще должен рассмотреть парламент.

Такая мера затронет примерно 1325 человек, которые владеют 3080 единицами оружия. Большая часть из них - россияне и белорусы.

"Сегодня мы не можем рисковать тем, что граждане другого, враждебного, государства, имеют разрешение на ношение оружия и владели им", - сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Он считает, что проживающие в стране россияне и белорусы могут почувствовать, что должны взяться за оружие по причине идеологии или гражданской лояльности, защищая интересы своих стран. Поправки к закону устранят такие риски.

Уточняется, что выдача новых разрешений на оружие после вступления закона в силу будет прекращена.