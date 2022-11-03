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В Эстонии запретят россиянам владеть оружием
03.11.2022 08:56 Алина Груднева

В Эстонии запретят россиянам владеть оружием

В Эстонии на законодательном уровне вводят запрет на владение оружием для проживающих там граждан третьих стран, в том числе, для россиян.

 
Соответствующие поправки к закону одобрило правительство, после чего их еще должен рассмотреть парламент. 
 
Такая мера затронет примерно 1325 человек, которые владеют 3080 единицами оружия. Большая часть из них - россияне и белорусы. 
 
"Сегодня мы не можем рисковать тем, что граждане другого, враждебного, государства, имеют разрешение на ношение оружия и владели им", - сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
 
Он считает, что проживающие в стране россияне и белорусы могут почувствовать, что должны взяться за оружие по причине идеологии или гражданской лояльности, защищая интересы своих стран. Поправки к закону устранят такие риски.
 
Уточняется, что выдача новых разрешений на оружие после вступления закона в силу будет прекращена.

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