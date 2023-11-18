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В Эстонии считают, что Украине нужны дальнобойные боеприпасы
18.11.2023 13:58 Катя Шульц

В Эстонии считают, что Украине нужны дальнобойные боеприпасы

Украинская армия сейчас нуждается в боеприпасах и ракетах дальнего радиуса действия, - об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. “Хотя, в целом, им нужно любое оружие”.
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Ханно Певкур считает, что одни самолеты не изменят ход войны. При этом министр обращает внимание на то, что только 50 стран согласились помогать Украине, остальные или против, или безучастны. Но Эстония заинтересована в победе Украины, поскольку обратный вариант может трагично изменить всю европейскую политику безопасности в ближайшие годы.
 

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