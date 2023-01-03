



В Эстонии рассказали, какой будет новая волна мобилизации в России

Новая волна мобилизации в Российской Федерации, если ее объявят, будет гораздо слабее, чем предыдущая.



По данным ERR, такое мнение выразил спикер министерства обороны Эстонии Таави Лаасик.



По его словам, скрытая мобилизация в РФ не была прекращена, хотя в Кремле заявили, что цели первой волны были достигнуты. Лаасик подчеркнул, что вторая волна не затронет интересы Эстонии, так как будет по-прежнему нацелена на Украину.



"Многое, конечно, зависит от того, где потенциально мобилизованных разместят, и какой будет их активность. Если мобилизованные пройдут месяц или два подготовки, а затем их направят на войну, тогда по большому счету нас это не затронет", — пояснил он.