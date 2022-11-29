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В Эстонии предложили ЕС обращаться с ЧВК "Вагнер", как с ИГИЛ
29.11.2022 04:35 Алина Груднева

В Эстонии предложили ЕС обращаться с ЧВК "Вагнер", как с ИГИЛ

Евросоюзу стоит применить подход к ЧВК "Вагнер" точно такой же, как к террористам ИГИЛ.

 
Об этом в интервью "Суспільному" сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
 
"Это означает, что если человек едет по Европе и причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует его каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление", - сказал он.
 
Министр предложил запретить членам ЧВК "Вагнер" находиться в Европе и заморозить их активы. По его словам, европейским странам стоит применять в этом вопросе комплексный подход.

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