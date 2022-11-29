



В Эстонии предложили ЕС обращаться с ЧВК "Вагнер", как с ИГИЛ

Евросоюзу стоит применить подход к ЧВК "Вагнер" точно такой же, как к террористам ИГИЛ.

Об этом в интервью "Суспільному" сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Это означает, что если человек едет по Европе и причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует его каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление", - сказал он.

Министр предложил запретить членам ЧВК "Вагнер" находиться в Европе и заморозить их активы. По его словам, европейским странам стоит применять в этом вопросе комплексный подход.