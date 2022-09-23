



В Эстонии начали распространяться листовки с "Орбаном-Гитлером"

В столице Эстонии, Таллине, начали распространяться листовки, на которых изображен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с усами Адольфа Гитлера.



В сети говорят, что листовки были замечены на нескольких площадях Таллина и на здании венгерского посольства.



"Это Виктор Орбан, "президент" Венгрии. Ему нравится российское вторжение в Украину и, поскольку ему нравятся мертвые украинцы, он распорядился возвести российскую АЭС в своей стране. Венгрия является коллаборантом России и не должна быть членом ЕС. Пожалуйста, проявите эстонские ценности и скажите Венгрии, что она больше не может покупать российские энергоносители, финансируемые кровью украинского народа", - написано на листовке.