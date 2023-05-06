



В Эстонии будут штрафовать за символику РФ до 9 мая

Власти Эстонии издали приказ, согласно которому любители "русского мира" в стране" будут оштрафованы в течение этих дней вплоть до 9 мая.



Административному наказанию будут подвержены те, кто выйдет на улицу с советской или российской символикой, а также размещают в интернете российскую пропаганду.



Финансовое взыскание за флаги РФ и СССР составит $1200 евро. За любую символику со знаками "Z" и "V" будут штрафовать на сумму, практически равную средней зарплате в стране.



"Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку", — отметила подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры полиции Елена Мирошниченко.



По ее словам, в период с 5 по 9 мая в Эстонии запрещены все публичные собрания, которые могут быть связаны с поддержкой России, развязавшей войну в Украине.



"В прошлом году мы пытались с людьми договариваться, просили убрать запрещенную символику, и если человек не соглашался, начинали производство. В этом году никаких диалогов не будет", — подчеркнула она.



