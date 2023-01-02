



В партии "Еш Атид" возмущены распределением мест в комиссиях Кнессета

Предложение коалиции о распределении мест в различных комитетах Кнессета было представлено на рассмотрение регламентной комиссии. Партии Раам и "Еш Атид" не пришли к соглашению по этому вопросу с "Ликудом", несмотря на попытку провести с ними дискуссию.



В "Еш Атид" возмущены тем, что им не было предоставлено достаточное количество мест, в основном в финансовой комиссии, комиссии по внутренним делам, комиссии Кнессета и комиссии по экономике. Все остальные оппозиционные партии - НДИ, "А-Махане А_Мамлахти", "Авода" и "Хадаш-Тааль" достигли договоренностей относительно распределения членов Кнессета в комиссиях. Распределение мест в комиссиях, вероятно, будет поставлено на голосование в среду, 4 января.