



В Еш Атид ответили на отказ Нетаниягу участвовать в брифинге с Лапидом

Партия Еш Атид отреагировала на отказ Биньямина Нетаниягу присутствовать на брифинге по вопросам безопасности с Яиром Лапидом, посвященном заключению соглашения о демаркации морской границы с Ливаном.



"С одной стороны, безответственный лидер оппозиции, который отказывается приехать на брифинг по вопросам политики и безопасности по историческому соглашению, возглавляемый премьер-министром Лапидом и поддерживаемый всем оборонным истеблишментом, а с другой стороны , он и его партнеры из оппозиции уже год бойкотируют и унижают израильский Кнессет и отказываются голосовать в пользу граждан страны", — ответили в партии Еш Атид.