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В ЕС создадут новую важную должность в сфере обороны
15.02.2024 14:11 Алина Груднева

В ЕС создадут новую важную должность в сфере обороны

Еврокомиссия планирует создать важную должность в оборонной сфере.

По данным издания Politico, речь идет о должности еврокомиссара, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.

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"Я могу подтвердить, что президент Урсула фон дер Ляйен очень положительно относится к этому", - сообщил представитель Еврокомиссии.

По словам европейского дипломата, он был бы удивлен, если бы такую должность не создали.

"К обороне может быть приложен существенный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет за этим следить", - пояснил он.
 

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