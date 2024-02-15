В ЕС создадут новую важную должность в сфере обороны
Еврокомиссия планирует создать важную должность в оборонной сфере.
По данным издания Politico, речь идет о должности еврокомиссара, который будет контролировать промышленные аспекты оборонной политики.
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"Я могу подтвердить, что президент Урсула фон дер Ляйен очень положительно относится к этому", - сообщил представитель Еврокомиссии.
По словам европейского дипломата, он был бы удивлен, если бы такую должность не создали.
"К обороне может быть приложен существенный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет за этим следить", - пояснил он.