



В ЕС сказали, как будет выглядеть Газа после войны

Газа, которая больше не может оставаться под контролем ХАМАСа, после войны больше не будет пристанищем для террористов.



Такое видение озвучила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



Она также считает, что ЦАХАЛ не должен после войны оставаться в Газе. Также в Европе отрицают идею блокады прибрежного анклава.



"Мирное население также не должно быть выдавлено из Газы", - считает фон дер Ляйн, добавив, что в концепции реализации "решения о двух государствах", Газа должна быть частью "будущего палестинского государства".