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В ЕС сказали, как будет выглядеть Газа после войны
07.11.2023 03:34 Алина Груднева

В ЕС сказали, как будет выглядеть Газа после войны

Газа, которая больше не может оставаться под контролем ХАМАСа, после войны больше не будет пристанищем для террористов.

Такое видение озвучила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также считает, что ЦАХАЛ не должен после войны оставаться в Газе. Также в Европе отрицают идею блокады прибрежного анклава.

"Мирное население также не должно быть выдавлено из Газы", - считает фон дер Ляйн, добавив, что в концепции реализации "решения о двух государствах", Газа должна быть частью "будущего палестинского государства".

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