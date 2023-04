В ЕС прокомментировали начало председательства России в Совбезе ООН

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН как раз подходит для апрельского Дня дурака.



Хотя Россия и является постоянным членом Совбеза, она постоянно нарушает суть правовых рамок ООН, напомнил глава евродипломатии в саркастическом посте в Twitter.



Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency