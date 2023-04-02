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В ЕС прокомментировали начало председательства России в Совбезе ООН
02.04.2023 08:45 Наталья Богинская

В ЕС прокомментировали начало председательства России в Совбезе ООН

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН как раз подходит для апрельского Дня дурака.

Хотя Россия и является постоянным членом Совбеза, она постоянно нарушает суть правовых рамок ООН, напомнил глава евродипломатии в саркастическом посте в Twitter.
 

Жозеп Боррель отметил, что ЕС будет выступать против каких-либо злоупотреблений со стороны российского председательства.

Напомним, с 1 апреля Россия будет председательствовать в Совбезе ООН, по условиям ротации россия сменила Мозамбик.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил несколько резких заявлений по поводу подобного “председателя”. По его словам, россиян нужно “процедурно загнать в угол”.

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