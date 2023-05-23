



В ЕС приветствовали решение США дать Украине F-16

Европейский Союз приветствует решение США передать Украине истребители F-16 и разрешение на обучение украинских пилотов.



Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



По его словам, разрешение США создало импульс, который неизбежно выведет истребители на украинское поле боя.



"Знаете, всегда одно и то же: мы обсуждаем, поначалу все сопротивляются", — сказал Боррель.



Он припомнил длительные дебаты относительно отправки в Украину танков "Леопард".



"И в конце концов — будто то с "Леопардами", или с с F-16 — приходит решение оказать эту военную поддержку, потому что она абсолютно необходима", - подчеркнул он.



По словам Борреля, обучение украинских пилотов уже началось в Польше и некоторых других странах. Нидерланды и Дания также планируют запуск обучения.





