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В ЕС приветствовали ликвидацию последних запасов химоружия
08.07.2023 21:24 Алина Груднева

В ЕС приветствовали ликвидацию последних запасов химоружия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение США ликвидировать последние мировые запасы химического оружия.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 8 июля.

Он похвалил Вашингтон за решение ликвидировать последние запасы раньше, чем планировалось изначально, поскольку конечным сроком был сентябрь 2023 года.

"Завершение работ по уничтожению химического оружия является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", - подчеркнул Боррель.
 

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