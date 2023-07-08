



В ЕС приветствовали ликвидацию последних запасов химоружия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение США ликвидировать последние мировые запасы химического оружия.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 8 июля.



Он похвалил Вашингтон за решение ликвидировать последние запасы раньше, чем планировалось изначально, поскольку конечным сроком был сентябрь 2023 года.



"Завершение работ по уничтожению химического оружия является важной вехой в имплементации Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после вступления ее в силу. Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения", - подчеркнул Боррель.

