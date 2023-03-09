



В ЕС почти договорились ускорить поставки артснарядов Украине

Страны Евросоюза 8 марта договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для Украины. Об этом рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.



По словам Борреля, страны ЕС получат финансовые стимулы в 1 миллиард евро, чтобы отправить больше артиллерийских снарядов Украине. Также еще 1 миллиард евро уйдет на совместную закупку новых снарядов.



"Мы достигли общего согласия по этой процедуре, но есть вопросы, которые еще не решены. Все должно быть подробно обсуждено", – отметил глава дипломатии ЕС.



Боррель надеется, что план ЕС будет согласован на встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.



Раньше ЕС выделил Украине 500 миллионов помощи. Кроме того, наша страна получит 45 миллионов евро для миссии военной помощи ЕС.

Польша отправила еще десять танков Leopard 2 для Украины.



Недавно первый "Леопард", который Канада передала Украине, уже прибыл в Польшу. В общей сложности Оттава планирует отправить четыре таких танка.

Вскоре Украина получит танки Leopard 2A6 из Германии и Португалии.