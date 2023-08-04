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В ЕС отреагировали на приговор Навальному
04.08.2023 19:55 Алина Груднева

В ЕС отреагировали на приговор Навальному

Европейский Союз осуждает вынесение приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которому Мосгорсуд дал 19 лет тюрьмы по делу об "экстремизме".

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В ЕС также осудили тот факт, что заседание проходило в закрытом режиме в исправительной колонии.

"Это показывает, насколько сильно российская власть боится его. Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российских властей и пренебрежения правами человека в отношении собственных граждан", – подчеркнул Боррель.

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