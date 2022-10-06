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В ЕС обсудят дополнительные санкции против Ирана
06.10.2022 10:41 Ольга Белозерова

В ЕС обсудят дополнительные санкции против Ирана

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Ирана.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Jerusalem Post. 

Издание отмечает, что, по заявлениям правозащитных групп, тысячи людей были арестованы и сотни получили ранения в результате разгона протестов иранскими силами безопасности. Протесты вспыхнули в Иране после смерти девушки Махсы Амини, задержанной "полицией нравов". 

Боррель отметил, что министры иностранных дел ЕС обсудят дальнейшие санкции против Ирана на своей следующей встрече.

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