



В ЕС обеспокоены ростом напряженности между Косово и Сербией

В Европе обеспокоены обострением отношений между Косово и Сербией.

Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, это обострение способно подорвать безопасность на Западных Балканах.

"Последние события в отношениях Косова и Сербии поставили под угрозу годы тяжелой работы и достижения в рамках диалога под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной, а также могут подорвать ситуацию в регионе и за его пределами", - сказал Боррель.

Он призвал обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к росту напряженности.