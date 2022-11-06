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В ЕС обеспокоены ростом напряженности между Косово и Сербией
06.11.2022 11:28 Алина Груднева

В ЕС обеспокоены ростом напряженности между Косово и Сербией

В Европе обеспокоены обострением отношений между Косово и Сербией.

 
Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
 
По его словам, это обострение способно подорвать безопасность на Западных Балканах.
 
"Последние события в отношениях Косова и Сербии поставили под угрозу годы тяжелой работы и достижения в рамках диалога под эгидой ЕС между Белградом и Приштиной, а также могут подорвать ситуацию в регионе и за его пределами", - сказал Боррель. 
 
Он призвал обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к росту напряженности.

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