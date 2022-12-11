



В ЕС обеспокоены экономическим сближением Турции и России

В Европейском союзе обеспокоены углублением экономических отношений между Турцией и Россией.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС считают, что Турция должна изменить свою торговую политику по отношению к России и присоединиться к западным санкциям. Об этом он написал в письме к Европарламенту, сообщает газета Funke Mediengruppe.



"Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам ЕС в отношении России, вызывает все большую обеспокоенность", - пишет Боррель.



Он отметил: "Углубление двусторонних экономических связей между Турцией и Россией на фоне неприемлемой агрессивной войны России против Украины также вызывает серьезную обеспокоенность".

