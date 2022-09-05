



В ЕС истощаются запасы оружия

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Европейского союза истощаются запасы оружия.



"Военные запасы большинства государств-членов были, я бы не сказал, исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы обеспечиваем большой потенциал для украинцев", - сказал Боррель во время дебатов с европейскими законодателями.



Он призвал лидеров европейских стран лучше координировать расходы на военную технику.



Боррель также выразил сожаление, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских военных год назад. Он утверждает, что если бы это было сделано в прошлом году, то ситуация на украинских фронтах сегодня была бы лучше.



"К сожалению, мы этого не сделали, и сегодня мы сожалеем. Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не последовали этой просьбе, не выполнили эту просьбу", - сказал он.