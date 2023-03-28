



В ЕС ищут способ блокировки импорта российского сжиженного газа - Bloomberg

В ЕС ищут способ предоставить членам союза блокировать импорт российского сжиженного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций, пишет Bloomberg .



По данным агенства, есть документ, согласно которому европейские министры энергетики готовы одобрить предложение, которое позволит правительствам стран-членов Евросоюза временно запрещать экспортерам из России резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставки.



Отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации с другими членами ЕС и Европейской комиссией. Впрочем, использование этого механизма может сократить поток энергоносителей из России.



Регулирование поставок энергоносителей все еще требует одобрения Европарламента, предложившего собственные решения по сокращению импорта российского газа. Продвигают новые возможности по блокированию импорта для государств-членов Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.



Шаг является частью стремления ЕС отказаться от российского газа после вторжения в Украину. Пока поставки природного газа по трубопроводам упали до рекордно низкого уровня — поставки СПГ из Москвы выросли.



