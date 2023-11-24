



В ЕС готовы принять Грузию и Молдову, но без оккупированных территорий

Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕС мог бы принять в свой состав Молдову и Грузию, но без оккупированных территорий. А это значит - без Абхазии, Южной Осетии и без Приднестровья.



“Европейское будущее Грузии и Молдовы не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком политическом уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдовы”, — сказал Стано.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В первых числах ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС. Кроме того, была выдана рекомендация предоставить статус кандидата на вступление Грузии. Однако последнее слово будет за Европейским советом. Ожидается, что эта тема очень остро возникнет на саммите ЕС 14–15 декабря 2023 года.

