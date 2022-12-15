



Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев

15 декабря 2022 года – исторический для Украины день: Европейский парламент проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "За" такое решение высказались 507 евродепутатов, "против" – 12, еще 17 депутатов воздержались от голосования.



Кроме того, Европарламент призвал Россию как основную правопреемницу СССР извиниться за это преступление.



"Европейский парламент… признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный умышленными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины; решительно осуждает такие действия тоталитарного советского режима, которые привели к смерти миллионов украинцев и существенно подорвали основы украинского общества", – говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

Резолюция выражает солидарность с народом Украины и чтит память миллионов людей, погибших в результате целенаправленных действий сталинского режима по организации искусственного голода.

Европарламент призывал страны-члены ЕС и третьи страны продвигать осведомленность о Голодоморе, а также о других преступлениях, совершенных советским режимом – внести изучение их в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.



"Европарламент призывает все страны, особенно Российскую Федерацию, а также другие страны, появившиеся после распада Советского Союза, открыть их архивы по голоду 1932-1933 годов в Украине", – говорится в резолюции.

Европейские чиновники также утверждают, что обеление и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа Сталина привели к тому, что сегодня Россия, по их мнению, стала "государством-спонсором терроризма". Помимо этого, Европарламент осудил целенаправленное уничтожение энергетической структуры Украины и нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.



Напомним, ранее Голодомор геноцидом украинского народа признали в немецком Бундестаге, парламентах Ирландии и Молдовы, а также Сенате Чехии.



Такое решение с восторгом встретили в Украине. Представители высшего руководства страны поблагодарили европарламентариев за активное участие в восстановлении исторической справедливости.



"Историческая справедливость. Автор геноцида навсегда получит клеймо позора за события, а также за сегодняшние преступления. Нация-террорист – будущие поколения россиян будут восприниматься через призму этих преступлений. Их дети и внуки будут в многолетнем позоре в цивилизованном мире. И будут чувствовать этот позор повсюду", – написал

глава

Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Поблагодарил Европейский парламент за признание Голодомора геноцидом украинского народа и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Я благодарен Европарламенту за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Это решение восстанавливает историческую справедливость и посылает мощный сигнал всем другим парламентам мира. Мы продолжаем работать над расширением географии признания и ожидаем новых решений уже скоро", – написал главный дипломат Украины в своем Twitter.

Я вдячний Європарламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Це рішення відновлює історичну справедливість та надсилає потужний сигнал всім іншим парламентам світу. Ми продовжуємо працювати над розширенням географії визнання і очікуємо нових рішень вже невдовзі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2022

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