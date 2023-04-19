



В Elbit показали Галанту передовые разработки

Министр обороны Йоав Галант посетил израильский оборонный концерн Elbit Systems.



Об этом сообщает Walla.



Руководство компании представило главе оборонного ведомство множество передовых технологий, которые будут отвечать на вызовы в сфере безопасности, а также инновации, которые находятся на продвинутой стадии разработки для оперативного внедрения в Армию обороны Израиля.



В частности, Галанту показали лазерные комплексы, дроны, умный шлем и другие разработки Elbit и решения для защиты пусковых установок, наземного и воздушного вооружения.



Министр в конце встречи сказал, что израильский оборонный концерн является новаторской компанией, первопроходцем в сфере технологий и в своем уникальном вкладе в безопасность государства.